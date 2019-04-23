مسؤول أميركي: لضمان حرية الملاحة وتدفق النفط بمضيق هرمز وباب المندب

أكد مسؤول في ​وزارة الخارجية الاميركية​ لقناة "​سكاي نيوز​" أن "​الولايات المتحدة​ تشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة وتدفق ​النفط​ في ​مضيق هرمز​ و​باب المندب​".

وكانت قد نقلت وكالة "​رويترز​" للأنباء عن قائد البحرية التابعة للحرس الثوري ال​إيران​ي الأدميرال حسين خانزادي قوله إن ​طهران​ ستغلق مضيق هرمز إذا تم منعها من إستخدامه، مؤكداً أن صادرات النفط الإيراني لن تصل للصفر سواء استمرت الإعفاءات أم لم تستمر.

وكان ​البيت الأبيض​ أعلن يوم أمس أن الرئيس الأميركي قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على إيران إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن ​واشنطن​ و​أبو ظبي​ و​الرياض​ اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.