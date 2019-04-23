علقت السفارة الايرانية في فرنسا على البيان الصادر من الخارجية الفرنسية، المؤكد رغبة هذا البلد باستمرار تنفيذ الاتفاق النووي وجهود فرنسا مع الحلفاء الاوروبيين لضمان انتفاع ايران من الفوائد الحاصة من الاتفاق، مؤكدةً أن "ايران ترحب دوما بالمواقف الواقعية المبنية على تحسين اجواء العلاقات الدولية ومبادئ التعددية في مواجهة الرؤى غير المبدئية الهادفة لتقويض الانجازات الدبلوماسية وترويج التفرد".
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت "اننا مصممون على مواصلة تطبيق الاتفاق النووي مع إيران"، مشيرة إلى "اننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين كي تجني إيران فوائد الاتفاق النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة ايران بفرنسا ترحب ببيان الخارجية الفرنسية في دعم للاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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