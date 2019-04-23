سفارة ايران بفرنسا ترحب ببيان الخارجية الفرنسية في دعم للاتفاق النووي

علقت السفارة ال​ايران​ية في ​فرنسا​ على البيان الصادر من ​الخارجية الفرنسية​، المؤكد رغبة هذا البلد باستمرار تنفيذ ​الاتفاق النووي​ وجهود فرنسا مع الحلفاء الاوروبيين لضمان انتفاع ايران من الفوائد الحاصة من الاتفاق، مؤكدةً أن "ايران ترحب دوما بالمواقف الواقعية المبنية على تحسين اجواء العلاقات الدولية ومبادئ التعددية في مواجهة الرؤى غير المبدئية الهادفة لتقويض الانجازات الدبلوماسية وترويج التفرد".

وكانت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ قد أكدت "اننا مصممون على مواصلة تطبيق الاتفاق النووي مع ​إيران​"، مشيرة إلى "اننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين كي تجني إيران فوائد الاتفاق النووي".