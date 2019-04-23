كوشنر: تحقيق مولر أوقع ضررا بالديمقراطية أكثر من التدخل الروسي

ركّز مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، على أنّ "تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في التدخّل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، ألحق ضررًا بالديمقراطية، أكبر بكثير من التدخل الروسي".
وشدّد في تصريح له، على أنّه "عندما تنظر إلى ما فعلته روسيا من شراء بعض الإعلانات على موقع "فيسبوك" ومحاولتها بثّ الخلافات، هذا أمر فظيع".
وكان قد أكّد مولر الّذي تمّ نشر تقريره وجود تدخل، لكنّه لم يتوصّل إلى أدلّة حول تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لترامب.
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