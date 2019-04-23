كوشنر: تحقيق مولر أوقع ضررا بالديمقراطية أكثر من التدخل الروسي

ركّز مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​جاريد كوشنر​، على أنّ "تحقيق المدعي الخاص ​روبرت مولر​ في التدخّل الروسي المحتمل في ​الانتخابات الرئاسية​ عام 2016، ألحق ضررًا بالديمقراطية، أكبر بكثير من التدخل الروسي".

وشدّد في تصريح له، على أنّه "عندما تنظر إلى ما فعلته ​روسيا​ من شراء بعض الإعلانات على موقع "​فيسبوك​" ومحاولتها بثّ الخلافات، هذا أمر فظيع".

وكان قد أكّد مولر الّذي تمّ نشر تقريره وجود تدخل، لكنّه لم يتوصّل إلى أدلّة حول تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لترامب.