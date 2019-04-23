أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني المنتخب فلاديمير زيلينسكي الدعم الألماني للإصلاحات في أوكرانيا، مشيرةً إلى أن "الحكومة الالمانية ستواصل دعم أوكرانيا في طريق الإصلاحات وستدعم حقها في السيادة وسلامة الأراضي".
وقد فاز زيلينسكي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية بحصوله على 73 بالمئة من الأصوات، فيما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو على 22 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تؤكد لزيلينسكي دعم برلين للإصلاحات في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.