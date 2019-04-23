ميركل تؤكد لزيلينسكي دعم برلين للإصلاحات في أوكرانيا

أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ في اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني المنتخب ​فلاديمير زيلينسكي​ الدعم الألماني للإصلاحات في ​أوكرانيا​، مشيرةً إلى أن "​الحكومة الالمانية​ ستواصل دعم أوكرانيا في طريق الإصلاحات وستدعم حقها في السيادة وسلامة الأراضي".

وقد فاز زيلينسكي في الجولة الثانية من ​انتخابات​ الرئاسة الأوكرانية بحصوله على 73 بالمئة من الأصوات، فيما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته ​بيترو بوروشينكو​ على 22 بالمئة.