المسماري: مستمرون بمعركة طرابلس وهناك جمعيات خيرية توفر الدعم للإرهابيين

شدّد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ​أحمد المسماري​، على أنّ "كلّ من يدعم ​الإرهاب​يين ويوفّر لهم الملاذ الآمن سيتعرّض للملاحقة"، لافتًا إلى أنّ "هناك جمعيات خيرية توفّر الدعم للإرهابيين في العاصمة ​طرابلس​".

وبيّن في مؤتمر صحافي، أنّ "السفينة الإيرانية الّتي رست في ​مصراتة​ مُدرجة على قائمة ​العقوبات الأميركية​ لارتباطها ب​الحرس الثوري الإيراني​، ونحن نتابع هذه السفينة السفيية وحمولتها". ورحّب بـ"بيان القمة الإفريقية الّذي يدعو لقيام دولة مدنية في ​ليبيا​، والّذي أكّد دور قوات الشرطة والجيش الوطني في حفظ الأمن والاستقرار".

وأكّد المسماري "أنّنا مستمرّون في معركة طرابلس حتّى يتمّ القضاء على الإرهاب".