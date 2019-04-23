شدّد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، على أنّ "كلّ من يدعم الإرهابيين ويوفّر لهم الملاذ الآمن سيتعرّض للملاحقة"، لافتًا إلى أنّ "هناك جمعيات خيرية توفّر الدعم للإرهابيين في العاصمة طرابلس".
وبيّن في مؤتمر صحافي، أنّ "السفينة الإيرانية الّتي رست في مصراتة مُدرجة على قائمة العقوبات الأميركية لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني، ونحن نتابع هذه السفينة السفيية وحمولتها". ورحّب بـ"بيان القمة الإفريقية الّذي يدعو لقيام دولة مدنية في ليبيا، والّذي أكّد دور قوات الشرطة والجيش الوطني في حفظ الأمن والاستقرار".
وأكّد المسماري "أنّنا مستمرّون في معركة طرابلس حتّى يتمّ القضاء على الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: مستمرون بمعركة طرابلس وهناك جمعيات خيرية توفر الدعم للإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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