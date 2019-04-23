خمسة أسرى فلسطينيين في سجن إسرائيلي يواصلون إضرابهم عن الطعام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ "خمسة أسرى فلسطينيّين يقبعون في زنازين معتقلات الاحتلال الإسرائيلي في سجن "النقب الصحراوي"، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري".
ويتيح نظام الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني لإسرائيل، أن تعتقل أيّ شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه، بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددّة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
يُذكر أنّ في التاسع من نيسان الحالي، أعلن أكثر من 400 معتقل فلسطيني إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أطلقوا عليه تسمية "إضراب الكرامة 2"، احتجاجًا على عقوبات جديدة فرضتها عليهم إدارة المعتقلات، مطالبين برفعها.
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