ولي عهد أبو ظبي ورئيس جنوب السودان بحثا بعلاقات البلدين

التقى نائب رئيس ​الإمارات​ ولي عهد ​أبو ظبي​ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فى دبي، رئيس جمهورية ​جنوب السودان​ ​سلفاكير ميارديت​ الّذى يزور الإمارات حاليًّا.

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