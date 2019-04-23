الرئيس التونسي يجدد موقف بلاده الداعي لوقف التصعيد في ليبيا

جدد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، موقف بلاده الداعي إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري في ليبيا، وإنهاء الاقتتال بين أبناء البلد الواحد وحقن الدماء، واستئناف المسار السياسي تحترعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي،اليوم ، لبحث آخر المستجدّات على المستوى الإقليمي خاصة التطورات التي تشهدها الساحة
ودعا مجلس الأمن القومي - خلال اجتماعه - كافة التونسيين إلى مزيد من اليقظة والتضامن وتوحيد الصفوف لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها تونس في ضوء الظروف الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة.
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