الأمن الروسي: تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش في داغستان والشيشان

أعلنت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) ومكونة من 5 أشخاص خططوا لتنفيذ هجمات على الشرطة في جمهوريتي داغستان والشيشان.

وذكرت المصلحة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن قواتها وبالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية أحبطت، خلال تنفيذها مجموعة من إجراءات البحث في أراضي مدينتي

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محج قلعة وغروزني، أنشطة خلية سرية لأنصار التنظيم الإرهابي الدولي والمحظور في روسيا يبلغ عدد عناصرها 5 أشخاص.



وأوضحت أن عناصر الخلية أعدوا جرائم ذات طابع إرهابي بحق أفراد الشرطة في مدينتي كاسبيسك (داغستان) وغروزني (الشيشان)، مضيفة أن المجرمين خططوا لهذا الغرض

بإنتاج آلية متفجرة محلية الصنع من خلال تعليمات تم الحصول عليها بواسطة شبكة الإنترنت.



وأشارت إلى أن قوات الأمن صادرت، خلال احتجاز المشتبه فيه وعمليات الفحص، مكونات لإنتاج آليات متفجرة محلية الصنع ومسد بكرة يدوي الصنع، و6 قنابل، و3 سكاكين قتالية وذخائر نارية.



وأكدت مصلحة الأمن الفيدرالي أن سلطات جمهورية داغستان فتحت تحقيقات مع المحتجزين، حيث اعترف أحد المعتقلين، قائلًا: "إنه رتب هجومًا على قوات الشرطة بواسطة قنبلة وطائرة مسيرة".