أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه قد تم تنفيذ الجزء الأول من خارطة الطريق لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية المقترحة في عام 2017، مشيرا إلى أنه يتعين الانتقال إلىالجزء الثاني من هذه الخارطة.
وقال أوشاكوف، في تصريح صحفي اليوم: "أوقفت كوريا الشمالية فعلا الاختبارات النووية وتخلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن المناورات
وأضاف: "نحتاج حاليا إلى الانتقال للجزء الثاني من خارطة الطريق"، مؤكدا أن بلاده ستساهم في ذلك.
وكان وفد كوري شمالي كبير قد وصل اليوم إلى الشرق الأقصى الروسي، حيث من المتوقع عقد قمة بين الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: تنفيذ خارطة الطريق لنزع السلاح النووي بكوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.