روسيا: تنفيذ خارطة الطريق لنزع السلاح النووي بكوريا الشمالية

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه قد تم تنفيذ الجزء الأول من خارطة الطريق لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية المقترحة في عام 2017، مشيرا إلى أنه يتعين الانتقال إلى

الجزء الثاني من هذه الخارطة.

وقال أوشاكوف، في تصريح صحفي اليوم: "أوقفت كوريا الشمالية فعلا الاختبارات النووية وتخلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن المناورات

العسكرية المشتركة الكبيرة".وأضاف: "نحتاج حاليا إلى الانتقال للجزء الثاني من خارطة الطريق"، مؤكدا أن بلاده ستساهم في ذلك.وكان وفد كوري شمالي كبير قد وصل اليوم إلى الشرق الأقصى الروسي، حيث من المتوقع عقد قمة بين الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي.