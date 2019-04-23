الإمارات وجنوب السودان توقعان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وقعت الإمارات وجمهورية جنوب السودان، اليوم ، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز وتفعيل التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جنوب السودان سالفاكير ميارديت، شهدا مراسم التوقيع.
وأوضحت أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت اتفاقية بشأن
وكان الشيخ محمد بن زايد أكد - خلال لقائه مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في وقت سابق اليوم - دعم بلاده للسلام والاستقرار في جنوب السودان، مشددا على ضرورة مشاركة الأطراف كافة على بناء الثقة وبذل مزيد من الجهود البناءة والفاعلة لدعم جهود المصالحة الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدامين في جنوب السودان.
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