النفط يواصل ارتفاعه عقب إجراءات واشنطن الصارمة ضد طهران

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها إلى أعلي مستوياتها في ستة أشهر خلال جلسة اليوم الثلاثاء عقب إعلان الولايات المتحدة عن وقف تمديد الإعفاءات للدول الثماني المستوردة للنفط الإيراني لما بعد الثاني من مايو المقبل، في إطار سعيها لوقف صادرات إيران النفطية بشكل كامل. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في تغريدة عبر موقع المدونات المصغرة "تويتر" - إن

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 62 سنتا، بما يوازي 0.95%، ليصل إلى 66.17 دولار للبرميل الواحد، وأضافت العقود

يذكر أن كلا من خام "برنت" والخام الأمريكي قد ارتفع بمقدار 3% و2.7% على الترتيب خلال الجلسة السابقة، مدفوعا بالإجراءات الأمريكية الصارمة التي اتخذتها ضد طهران.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أكد أن المملكة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين الآخرين للتأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على ضمان توازن أسواق النفط العالمية. - إن السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط الرئيسية في منظمة أوبك وخارجها سيتمكنون من تعويض أي نقص في إمدادات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية.وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 62 سنتا، بما يوازي 0.95%، ليصل إلى 66.17 دولار للبرميل الواحد، وأضافت العقودالآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو 26 سنتا، بما يوازي 0.35%، ليصل إلى 74.30 دولار للبرميل الواحد.يذكر أن كلا من خام "برنت" والخام الأمريكي قد ارتفع بمقدار 3% و2.7% على الترتيب خلال الجلسة السابقة، مدفوعا بالإجراءات الأمريكية الصارمة التي اتخذتها ضد طهران.وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أكد أن المملكة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين الآخرين للتأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على ضمان توازن أسواق النفط العالمية.

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