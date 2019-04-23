المجلس العسكري بالسودان: سنسلم السلطة للشعب في أسرع وقت ممكن

أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، عزم المجلس تسليم السلطة للشعب في أسرع وقت ممكن.
وقال البرهان - في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن المجلس استجاب لرغبة الشعب في التغيير، لافتا إلى أنحكومة كفاءات وطنية هي المخرج للوضع الراهن في البلاد.
وأضاف أن المجلس "يفضل أن تتم جميع الأمور بالتشاور ولن ننفرد بالقرار، لأن ذلك سيتسبب في نتائج غير محمودة"، مؤكدا أنه "سيتم حل جميع اللجان
وعن مصير رموز النظام السابق الموقوفين وعلى رأسهم البشير، قال رئيس المجلس الانتقالي إن النيابة العامة شرعت في عملها في حصر التهم التي ستوجه للمعتقلين.
وكان الجيش أعلن، في 11 أبريل الجاري، عزل الرئيس عمر البشير بعد احتجاجات شعبية اندلعت في ديسمبر الماضي على خلفية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
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