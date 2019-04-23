رئيس "الانتقالي السوداني": سنسلم السلطة للمدنيين في أسرع وقت ممكن

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، عزم المجلس تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن.

وقال البرهان، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن المجلس استجاب لرغبة الشعب في التغيير، مشيراً إلى أن "حكومة كفاءات وطنية" هي المخرج للوضع الراهن.

وأضاف البرهان "إذا اقتضت الضرورة ذهاب المجلس العسكري اليوم سنذهب اليوم"، مضيفاً أن "مطلبنا مثل مطلب الشعب وهو نقل السلطة للشعب في أقرب وقت".

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وأوضح "نفضل أن تتم جميع الأمور بالتشاور ولن ننفرد بالقرار لأن ذلك سيتسبب في نتائج غير محمودة"، مؤكداً أنه "سيتم حل جميع اللجان التي شكلناها وسنسير بالحكومة الانتقالية لبر الأمان"، مضيفاً "الحوار مع كل المجموعات لم ينقطع، لا شك أن مجموعة قوى الحرية والتغيير مجموعة ذات فاعلية، الحوار ممتد.. نتوقع أن نصل معهم إلى اتفاق".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوداني أعلن، في 11 أبريل، عزل الرئيس عمر البشير بعد احتجاجات شعبية اندلعت في ديسمبر الماضي على خلفية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.