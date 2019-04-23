قائد الجيش الجزائري يثمن استجابة القضاء لمكافحة الفساد

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح رحّب، اليوم الثلاثاء، بتحرك القضاء ضد شخصيات مقربة من النظام السابق، فيما يتعلق بالكسب غير المشروع، وذلك بعد يوم من إعلان السلطات القبض على خمسة رجال أعمال.
وقال صالح "أثمن استجابة جهاز العدالة للتحرك السريع في متابعة قضايا الفساد".
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وقال التلفزيون الرسمي، يوم أمس الإثنين، إنه تم القبض على الملياردير يسعد ربراب، الذي تصنفه مجلة "فوربس" أغنى رجل أعمال في الجزائر. كما تم القبض أيضاً على أربعة أشقاء من عائلة كونيناف الثرية.
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