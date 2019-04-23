ماكرون يطالب اليابان بمراعاة حقوق رئيس "نيسان" السابق المتهم بالفساد

تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بخصوص قضية كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" الفرنسي الياباني لصناعة السيارات.

وفي أعقاب لقاء ماكرون مع آبي في العاصمة الفرنسية باريس، ذكرت دوائر في قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن ماكرون طالب بمراعاة حقوق وسلامة المواطن الفرنسي غصن.

في الوقت نفسه، أعرب ماكرون وآبي عن التزامهما حيال بقاء التحالف الفرنسي-الياباني.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت محكمة يابانية في طوكيو أمس الإثنين، توجيه تهمة خيانة أمانة جديدة لغصن، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان".

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وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن التهمة الجديدة تتعلق بأموال دفعها أحد فروع "نيسان" إلى موزع عماني، ليتم استخدامها في سداد نفقات شخصية لغصن مما كبد "نيسان" خسارة بلغت 5 ملايين دولار.

كانت السلطات اليابانية ألقت القبض على غصن، الفرنسي من أصل برازيلي البالغ 65 عاماً، للمرة الرابعة مطلع أبريل الحالي، وذلك بعد شهر واحد من إطلاق سراحه من مركز اعتقال في العاصمة طوكيو، بكفالة بلغت قيمتها 9 ملايين دولار تقريباً، لينهي فترة احتجاز استمرت أكثر من 100 يوم.

وكان قد تم القبض على غصن، لأول مرة، في نوفمبر الماضي بتهمة انتهاك قواعد البورصة وتحميل خسائر استثمارات على شركة "نيسان" بالإضافة إلى إخفاء جزء من دخله عن السلطات الرقابية في اليابان. ورفعت دعوى ضده وأودع الحبس الاحتياطي على مدار أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة.