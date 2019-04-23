كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نتنياهو" يعلن تسمية منطقة بالجولان المحتل على إسم "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه سيعرب عن امتنانه للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتسمية منطقة في الجولان المحتل، على إسمه.

وفي خطاب للشعب في مقطع فيديو على موقع يوتيوب اليوم، كشف نتنياهو أنه سيطلق على منطقة ما في مرتفعات الجولان، وهي هضبة صخرية استولت عليها من جنوب غرب سوريا، على إسم الرئيس الأمريكي الحالى.

Advertisements

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أقر الرئيس ترامب بسيادة إسرائيل على المنطقة السورية.

وقال نتنياهو في شريط الفيديو الخاص به: "أنا هنا على مرتفعات الجولان الجميلة، لقد تأثر جميع الإسرائيليين بعمق عندما اتخذ الرئيس ترامب قراره التاريخي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، لذلك، بعد عطلة الفصح، أعتزم تقديم قرار للحكومة يدعو إلى مجتمع جديد على مرتفعات الجولان يحمل اسم الرئيس دونالد جيه ترامب."

ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي حاليا بجولة في المنطقة الجبلية مع أسرته في عيد الفصح اليهودي.،