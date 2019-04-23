كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: وصول إرهابيين من العراق وسوريا إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فوكين، انتقال المسلحين من العراق وسوريا إلى شمال أفريقيا، خاصةً ليبيا.

وقال فوكين في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" نقلها موقع "المرصد" الليبي، إن الإرهابيين انتقلوا من ساحات القتال في سوريا والعراق إلى دول أخرى من بينها ليبيا، لافتاً إلى أن ما سهل ذلك هو طردهم من الدول التي دمروها.

وأشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى أن التطورات المتسارعة في شمال أفريقيا أي الجزائر، والسودان، وليبيا، ستُبحث في مؤتمر موسكو للأمن الدولي في دورته الثامنة قريباً.