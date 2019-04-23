كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": كل من يدعم الإرهابيين سيتعرض للملاحقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن كل من يدعم الإرهابيين ويوفر لهم الملاذ الآمن سيتعرض للملاحقة.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الثلاثاء، أن هنالك جمعيات خيرية توفر الدعم للإرهابيين في العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن السفينة الإيرانية التي رست في مصراتة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني، منوها بأنه يتم متابعة السفينة الإيرانية التي رست في ميناء مصراتة وحمولتها.

ورحب المسماري ببيان القمة الإفريقية الذي يدعو لقيام دولة مدينة في ليبيا، مشيرا إلى أن بيان القمة الإفريقية أكد على دور قوات الشرطة والجيش الوطني في حفظ الأمن والاستقرار