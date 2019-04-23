"البرهان" يؤكد تلقيه اتصالات من تركيا وقطر

أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، عبد الفتاح البرهان، تلقيه اتصالات من تركيا وقطر ومعظم الدول العربية والإسلامية للاطمئنان على أحوال البلاد.

وقال البرهان لـ "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "تركيا، ومعظم الدول العربية والإسلامية اتصلت تطمئن على الأحوال"