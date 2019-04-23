كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرهان" يؤكد تلقيه اتصالات من تركيا وقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، عبد الفتاح البرهان، تلقيه اتصالات من تركيا وقطر ومعظم الدول العربية والإسلامية للاطمئنان على أحوال البلاد.
وقال البرهان لـ "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "تركيا، ومعظم الدول العربية والإسلامية اتصلت تطمئن على الأحوال"
وبخصوص قطر، أوضح رئيس المجلس أن "[قطر] أيضا اتصلت تطمئن على الأحوال".
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.