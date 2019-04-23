كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام في السودان يوجه بالتحري عن عقارات المسؤولين السابقين وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب العام في السودان،

،

اليوم الثلاثاء، بالتحري عن عقارات المسؤولين السابقين وأسرهم، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

الوليد سيد أحمد محمود

ويذكر أن أصدر الوليد سيد أحمد محمود قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.