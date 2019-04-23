كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية يلتقي مع المجلس الانتقالي السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، ماكيلا جيمس، أن اللقاء مع المجلس الانتقالي في السودان تناول موضوع الحكومة المدنية والحاجة إلى تشكيلها في أقرب وقت.

وأشارت إلى أن المحادثات مع المجلس الانتقالي في السودان كانت بناءة، والجانب الأمريكي سيستمر في الحوار مع المجلس خلال الفترة المقبلة.

وبحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع وفد من الخارجية الأمريكية الأوضاع في السودان والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.