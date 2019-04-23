كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة بين بوتين وكيم في فلاديفوستوك الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء في موسكو، إن بوتين سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أو في روسيا، بعد غد الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن أوشاكوف أن بوتين وكيم سيلتقيان في مدينة فلاديفوستوك الساحلية شرقي روسيا، قرب حدود الصين وكوريا الشمالية.

وأعلنت موسكو في الأسبوع الماضي أن كيم سيؤدي أول زيارة رسمية له إلى روسيا في النصف الثاني من أبريل، دون تحديد موقع.