كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. خلل الوسادة الهوائية يمتد إلى 12.3 مليون سيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم التحقيق في نحو 12.3 مليون سيارة بسبب خلل في التحكم في الوسادة الهوائية يمكن أن يكون مسؤولاً عن ما يصل إلى ثمانية وفيات أمريكية في حوادث لم تتضخم فيها الأكياس.

ويشمل التحقيق المركبات التي صنعتها شركة تويوتا وهوندا وكيا وهيونداي وميتسوبيشي وفيات كرايسلر من عام 2010 حتى 2019، وفقًا للوثائق الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة يوم الثلاثاء.

يقول منظمو سلامة السيارات في الولايات المتحدة، إن السيارات مثبتة بوحدات التحكم في الأكياس الهوائية التي تصنعها "زد اف" الألمانية، والتي قد تتأثر بعطل مستشعر الأعطال.

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وكتب مكتب التحقيقات الخاص بالعيوب التابع لإدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة بأمريكا، في الوثائق: "تستشعر الوحدة تحطم مركبة لتحديد ما إذا كان نشر الأكياس الهوائية مطلوبًا، وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تنشر الأكياس الهوائية المناسبة وغيرها من القيود الإضافية".

يقول المسؤولون إن وحدات التحكم يمكن أن تتعطل في حادث تحطم طائرة ، ربما بسبب الإشارات الكهربائية غير المرغوب فيها الناتجة عن الحادث نفسه والتي يمكن أن تعطل دائرة التحكم في الوسادة الهوائية الموجودة في مقصورة الركاب ،، ووفقاً للوثائق، أنه . يمكن للإشارات الكهربائية أن تتلف دائرة التحكم.

وأصدرت الألمانية "زد اف"، الشركة الألمانية لتصنيع قطع غيار السيارات التي استحوذت على "تى ار دبليو" أوتوموتيف فى 2015، ، بيانًا قالت فيه إنها ملتزمة بالسلامة وتتعاون مع إدارة الطرق السريعة وشركات صناعة السيارات في التحقيقات