"رويترز": الاستخبارات الهندية حذرت سريلانكا قبيل وقوع الانفجارات بساعات

حذرت الاستخبارات الهندية نظيرتها في سريلانكا من تهديد هجمات على كنائس في الجزيرة قبل ساعات من وقوع تفجيرات يوم الأحد الدامية، حسبما أفادت "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري في سريلانكا ومصدر حكومي هندي، اليوم الثلاثاء، أن موظفين في الاستخبارات الهندية اتصلوا قبل ساعتين من التفجير الأول بنظرائهم السريلانكيين لإبلاغهم بوجود تهديد محدق بكنائس عبر الجزيرة.

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وأكد مصدر أمني آخر في سريلانكا ورود بلاغ من جانب الهند "قبل ساعات" من وقوع الهجوم الأول. وقال أحد المصادر السريلانكية إن الاستخباراتيين الهنود وجهوا تحذيرا لسلطات الجزيرة ليلة السبت إلى الأحد، بينما كشف مصدر في الحكومة الهندية أن رسالتين مماثلتين تم توجيههما إلى الاستخبارات السريلانكية يومي 4 و20 من الشهر الجاري.

ولم تصدر أي تعليقات من الرئاسة السريلانكية أو وزارة الخارجية الهندية على هذه التقارير حتى الآن.

وأسفرت التفجيرات الانتحارية التي هزت سريلانكا صباح يوم الأحد عن مقتل 321 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات، دون أن يقدم أدلة تثبت ضلوعه بالتفجيرات.