كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية من 6 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 أشخاص بمدينة سلا شمال العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لوكالة أنباء "المغرب العربي"، قام عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، من تفكيك الخلية، في حي العيايدة بمدينة سلا.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التفتيش قد أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير وكذا منشورات ذات طابع متطرف.

وأضافت الوكالة أن "أعمار عناصر الخلية الإرهابية تتراوح بين 22 و28 عاماً، وكانوا يجتمعون يومياً بنفس المسجد ويعقدون اجتماعات مع بعضهم البعض للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية باسم تنظيم داعش الإرهابي".

وكشف التقرير أن المعطيات الأولية تشير إلى أن "الخلية الإرهابية كانت في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لتنفيذ عملية إرهابية في المملكة المغربية".

وتم التحفظ على المعتقلين تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية.