كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تعتقل مغني فلسطيني انتقدها وسخر من قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مغنياً فلسطينياً ساخراً، بعد إنتاجه أغان كوميدية تسخر من الواقع السياسي والاقتصادي المنهار في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس اعتقلت حسام خلف، بعد اقتياده من منزله في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

ولم تصدر وزارة الداخلية لتابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أي توضيح عن سبب اعتقال حسام خلف، ولا التهم التي يواجهها.

وسبق للكوميدي حسام خلف، نشر أغانٍ كوميدية عبر صفحته، ساخرة من استمرار الانقسام الفلسطيني، ومن سيطرة حركة حماس على مسيرات العودة وتجييرها لصالحها.

واعتقل أمن حماس، الشاب خلف أكثر من مرة، وطلب منه التوقف عن نشر الأغاني الساخرة من الدور القطري في قطاع غزة، الذي يعترض عليه الكثير من الفلسطينيين.