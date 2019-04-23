كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: اختطاف وكيل وزارة دفاع حكومة الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختطف وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بطرابلس أوحيدة نجم، مساء أمس الإثنين، من مقر إقامته في العاصمة الليبية.

وأكد أقارب المختطف وفق صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم الثلاثاء ترجيح اختطافه من قبل إحدى الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.