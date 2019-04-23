كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: اختطاف وكيل وزارة دفاع حكومة الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اختطف وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بطرابلس أوحيدة نجم، مساء أمس الإثنين، من مقر إقامته في العاصمة الليبية.
وأكد أقارب المختطف وفق صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم الثلاثاء ترجيح اختطافه من قبل إحدى الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.
ويأتي الاختطاف الأخير، بعد أيام من تعرض وكيل جهاز المخابرات العامة عميد عبدالمجيد الضبع إلى الاختطاف أيضاً من داخل مقر تابع للجهاز بمنطقة عين زارة، وفق ما أكده مقربون منه اتهموا كتيبة "النواصي" التابعة لحكومة الوفاق بقيادة مصطفى قدور بالجريمة.