عودة التساقطات إلى المغرب.. وهذه مقاييس 24 ساعة الأخيرة

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، عن مقاييس التساقطات المطرية المسجلة، من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء.

وتم تسجيل 20 ملم في إفران وشفشاون، و7 ملم في تازة، و5 ملم في طنجة، وملمتران في فاس ومكناس، فيما تم تسجيل ملمتر واحد في وجدة.

وأقل التساقطات المطرية، تم تسجيلها في كل من العرائش والقنيطرة والجديدة وبني ملال، بأقل من ملمتر واحد.

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة ستعطي أمطارا أو زخات فوق الشمال والوسط والمنطقة الشرقية والمرتفعات، مع احتمال رعد بمنطقة طنجة، وكذا نزول بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

ومن المتوقع أن تبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وفوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالجنوب، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق.