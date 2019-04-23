انت الان تتابع تفاصيل خبر إعادة النظر في أكثر من 41 ألف صوت في إسطنبول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 06:51 مساءً - قالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الثلاثاء، إنها قررت إعادة النظر في أصوات 41 ألفاً و132 شخصاً، ورؤساء مراكز الاقتراع من الذين لم يكونوا موظفين حكوميين.

وجاء قرار لجنة الانتخابات بعد اعتراض استثنائي تقدم به، الثلاثاء الماضي، حزب العدالة والتنمية، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

ويدعي حزب العدالة والتنمية في اعتراضه وجود ألفين و308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، وألف و229 شخصاً متوفين، وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى.

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وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقديمه الاعتراض بالعاصمة أنقرة: "ثمة شبهات عالقة في الانتخابات، ونحن لم نتخلص منها".

وسبق أن تسلم مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، منتصف شهر أبريل الجاري، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفاً و765 صوتاً، مقابل حصول مرشح "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلديريم، على 4 ملايين و156 ألفاً و36 صوتاً.