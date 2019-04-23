شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الليبي تقصف معسكر ذخيرة جنزور داخل طرابلس والان مع التفاصيل
أكدت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، 23/نيسان/2019، دوي انفجارات ضخمة في طرابلس.
وذكرت المصادر أن انفجارات بطرابلس ناجمة عن استهداف طائرة للجيش معسكر ذخيرة في جنزور.
وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش الوطني، ، إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق.
ونقلت قناة "218 نيوز" (خاصة) عن المكتب الإعلامي للناطق باسم قوات الجيش أحمد المسماري، أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحاول قصف قاعدة "الجفرة" الجوية وسط ليبيا.
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