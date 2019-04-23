شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية : أكثر من 1500 قتيل وجريح جراء اشتباكات طرابلس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- Armed forces allied to internationally recognised government fight with armed group in Tripoli, Libya September 22, 2018. REUTERS/Hani Amara نشر قبل 1 دقيقة - 7:07 مساءً, 23 أبريل 2019 م أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 264 قتيل و1266 جريح.

ودعت المنظمة في بيان مقتضب لها اليوم، إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.

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