شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الفرنسي يرفض عودة «الداعشيات» والان نبدء بالتفاصيل
رفضت أكبر محكمة إدارية في فرنسا اليوم الثلاثاء طلب فرنسيات في سوريا إعادتهن إلى البلاد قائلة إن قاضيا لم يستطع الحكم في الأمر لأنه ينطوي على مفاوضات مع سلطات أجنبية. وقالت المحكمة في بيان "يرفض مجلس الدولة طلبات قدمتها مواطنات فرنسيات يعشن في سوريا حاليا مع أطفالهن للعودة".
وتبحث دول غربية كيفية التعامل مع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وأسرهم يسعون للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا وكذا آخرين قيد الاحتجاز.
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