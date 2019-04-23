شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض : الإعلان «صفقة القرن» في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنه سيكشف عن خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط أو ما يعرف بـ"صفقة القرن"بعد انتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل.

وقال كوشنر في منتدى مجلة تايم، أنه كان يأمل بطرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن عن اجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف. وأضاف كوشنر، أحد كبار مستشاري ترامب، "عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وبعد ذلك سنكشف عن خطتنا".