شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة دعت إيران إلى إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين، وذلك بعد يوم من مطالبة الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف شراء الخام من إيران. وقال المسؤول "نطالب إيران وجميع الدول باحترام حرية تدفق الطاقة والتجارة وحرية الملاحة" في المضيقين.

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