«بتكوين» تقفز إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر



قفزت «بتكوين» يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، دافعة العملات المشفرة الأصغر للصعود معها، فيما عزاه المتعاملون والمحللون إلى عوامل فنية في غياب أنباء محفزة.

وصعدت العملة الافتراضية الأولى والأكبر بما يصل إلى 4.5 في المائة في المعاملات المبكرة لتتجاوز 5600 دولار لفترة وجيزة، لامسة ذروتها منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات «بتكوين» مثل «إيثريوم»، و«إكس آر بي».

وصعدت «بتكوين» 3.1 في المائة في أحدث سعر لها. وزادت العملة أكثر من 35 في المائة في أبريل (نيسان)، وتضمن ذلك قفزة 20 في المائة أثارت حيرة المتعاملين وسلطت الضوء على أوجه خلل في أسواق العملة المشفرة.