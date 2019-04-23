رئيس سريلانكا: تغيير قيادات قوات الأمن خلال 24 ساعة

أعلن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، الثلاثاء، أن هناك تغيير سيجرى في قيادات قوات الأمن خلال 24 ساعة.

وقال سيريسينا إنه كانت هناك تقارير استخباراتية حذرت من الهجمات الإرهابية في البلاد إلا أنها "لم تصلني".

وأضاف، في كلمة عبر التلفزيون إلى الأمة: "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة".

وتابع "مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به. كان يتيعن اتخاذ إجراءات مناسبة. لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين".

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وكان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينغ، أعلن مساء الأحد، أن حكومة بلاده "تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل، لكن لم يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنعه".

وارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة تفجيرات "الفصح" الإرهابية التي استهدفت العاصمة كولومبو ومدنا أخرى، إلى 310 قتلى، ونحو 500 مصاب، إثر وفاة عدة أشخاص متأثرين بجراحهم ليل الإثنين الثلاثاء.





ودفعت الأعداد الضخمة لضحايا موجة الهجمات التي شهدتها سريلانكا، الأحد، صحيفة "الجارديان" البريطانية، لاعتبارها واحدة من بين أسوأ الهجمات الإرهابية في العالم منذ أحداث 2001.

وقدمت الصحيفة البريطانية رصداً لعدد من الهجمات الدموية التي خلفت مئات القتلى، والتي سبقت هجمات سريلانكا، و بدأتها من مدريد، حين شهدت العاصمة الإسبانية، صباح 11 مارس/آذار 2004، تفجيرات متزامنة على محطة قطارات أسفرت عن 193 قتيلاً وحوالي 2000 مصاب.