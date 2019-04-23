الخارجية الأمريكية: واشنطن تحث إيران على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في طريقه إلى مضيق هرمز ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة دعت إيران إلى إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين، وذلك بعد يوم من مطالبة الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف شراء الخام من الجمهورية الإسلامية. وقال المسؤول ”نطالب إيران وجميع الدول باحترام حرية تدفق الطاقة والتجارة وحرية الملاحة“ في المضيقين.

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