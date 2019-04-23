الخرطوم.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي يبحث مع وفد من الخارجية الأمريكية الأوضاع في السودان

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع وفد من الخارجية الأمريكية، الأوضاع في السودان والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، أن اللقاء مع المجلس الانتقالي في السودان تناول موضوع الحكومة المدنية والحاجة إلى تشكيلها في أقرب وقت، لافتًا إلى أن المحادثات مع المجلس الانتقالي في السودان كانت بناءة، وأن الجانب الأمريكي سيستمر في الحوار مع المجلس خلال الفترة المقبلة.