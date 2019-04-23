شكرا لقرائتكم خبر عن خطة السلام الأمريكية بعد شهر رمضان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيويورك)اعلن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيكشف عن خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء شهر رمضان المبارك (يونيو المقبل).
وقال كوشنر في منتدى مجلة تايم، أنه كان يأمل في طرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن عن اجراء انتخابات، ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف لحكومته.
وأضاف: "عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذا سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وبعد ذلك سنكشف عن خطتنا".
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