شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة أفريقية لنقل السلطة في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

أقرت الدول المشاركة في القمة التشاورية بالقاهرة، التي دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي هذا العام، بمنح السلطات السودانية الممثلة في المجلس العسكري، مهلة ثلاثة أشهر للانتقال السلمي للسلطة.

وأوصى بيان مشترك للقمة مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي «أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر».

من جهته طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس العسكري في السودان، بنقل السلطة للمدنيين، ضمن المهلة المحددة، وإلا فأن المجلس سيعلق مشاركة السودان في كافة أنشطته في الاتحاد الأفريقي، إلى حين عودة النظام الدستوري.