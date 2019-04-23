ماريان ناجى صرح القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية عما أثير من جدل حول مقابلة موظفة لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية للبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قائلا: المستشار لاشين رئيس لجنة الانتخابات قام بالاتصال تليفونيا وقدم اعتذار لقداسة البابا. تابع "حليم" فى تصريحات خاصة لـ"الفجر": "وطلب قداسة البابا من المستشار لاشين عدم معاقبة الموظفة لانها قامت بدورها". كانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية قد ضجت بنشر أخبارا عن إيقاف موظفة بدائرة البابا...

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الانتخابات يعتذر للبابا تواضروس على سلوك موظفة الاستفتاء.. والأخير يطلب عدم معاقبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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