أكدت هيئة التنسيق النقابية فرع البقاع على "التمسك بالحقوق الوظيفية من معاشات وعدم القبول بتاتا بأي تخفيض يطال هذا الحق لأنه ملك لنا ومن غير المسموح ايجاد اي حل من جيوبنا ومن مكتسباتنا لانها بالكاد تغطي حجم الغلاء وارتفاع الاسعار".
وشددت الهيئة في بيان لها على ضرورة "عدم المساس بالتقديمات الصحية والتعليمية والاستشفائية والاجتماعية والسعي الى تعزيزها لان راتبنا يحسم لصالح هذه النفقات المقدمة ناهيك عن الفرق الذي ندفعه عند الاستشفاء او أدوات طبية".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التنسيق النقابية بالبقاع: من غير المسموح ايجاد اي حل من جيوبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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