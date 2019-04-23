شقير: نفتخر بسلامة وبإنجازاته وكذلك بمواقفه التي تعطي الأمل

هنأ وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ لمناسبة اختياره كأفضل محافظ للبنوك المركزية العربية، قائلا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: "ألف مبروك للحاكم رياض سلامه اختياره من قبل ​اتحاد المصارف العربية​ كأفضل محافظ للبنوك المركزية العربية في العام 2019 نفتخر به وبإنجازاته وكذلك بمواقفه التي تعطي الأمل والتفاؤل في عز الأزمات ".

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