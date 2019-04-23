العماد جوزيف عون بحث مع درغام الاوضاع العامة في البلد

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في ​اليرزة​، النائب ​أسعد درغام​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم صاحب مؤسسة Mike Sport السيد سمير صليبا، وسلّمه كتاب شكرٍ على تقديمه هبة عينية لصالح ​الجيش اللبناني​.

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