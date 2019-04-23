ابو سليمان: نبحث بعرض جدي لمصروفي صحيفة "المستقبل" تمنينا التجاوب معه

لفت وزير العمل كميل أبو سليمان بعد اجتماع له مع رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بشاره الاسمر ونقيب المحررين جوزف القصيفي ونقيب مخرجي ​الصحافة​ علي كمال الدين ولجنة المصروفين من ​جريدة المستقبل​ إلى أنه "جرى البحث بعرض جدي تمنينا التجاوب معه وآمل ان يتم هذا التجاوب سريعا ليحصل المصروفون على حقوقهم".

من جهته، لفت الاسمر إلى "اننا نحيي وزير العمل وحضوره الى الاتحاد العمالي العام الذي هو المظلة الواقية للعمال، ان معالي الوزير يتعاطى بأقصى ايجابية مع الحركة العمالية وهو المدافع الاول عنهم، وخصوصا المصروفين في صحيفة "المستقبل" وهو ضمانة للمصروفين سنتعامل مع العرض بايجابية وهناك بعض المطالبات سينقلها معالي الوزير الى المعنيين".

من جهته، شكر القصيفي رئيس الاتحاد "على ما يقوم به" مؤكداً أن "أبو سليمان قدم عرضا جديا وقد وجدنا يمعاليه النموذج والتهج الايجابي لمعالجة كل الامور والضمانة هي وزير العمل الذي يحترم التزاماته ونشعر به قريبا من المظلومين، سنواكب معاليه خطوة خطوة لانهاء هذا الملف".