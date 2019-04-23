شقير: لضرورة العمل على تنميته العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر

أكد وزير الاتصالات ​محمد شقير​ على "أهمية العلاقات الاقتصادية بين ​لبنان​ ومصر وضرورة العمل على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات".

وفي كلمة له خلال انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الأعمال اللبناني - المصري، اشار شقير الى التطورات الايجابية التي يسجلها ​الاقتصاد المصري​، على مستوى النمو وتحسن سعر صرف الجينه وانخفاض معدلات التضخم و​البطالة​، مؤكدا ان "الظروف اليوم جيدة لتحقيق نقلة نوعية على المسار الاقتصادي بين البلدين".

يذكر انه انتخاب هيئة ادارية جديدة للمجلس، وجاءت كالآتي: ​ربيع حسونة​ رئيسا، صلاح عسيران نائبا للرئيس، هشام المكمل أمينا للمال، كريم حبيب أمينا للسر، النائب ​نزيه نجم​ ومازن بزري ومحمود صيداني و​جورج نصراوي​ وبرنارد تنوري ورفلة دبانة وسمير خطيب وفادي داعوق ورؤوف أبو زكي اعضاء.

وشكر الرئيس الجديد للمجلس ربيع حسونة شقير على رعايته واهتمامه الشديد بالمجلس وبالعلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر، مؤكدا ان "المجلس بحلته ​الجديدة​ سيسعى لتقوية التعاون مع ​القطاع الخاص​ المصري والعمل على تحديد المعوقات في العلاقات الاقتصادية الثنائية وكذلك الفرص المتاحة بهدف وضع رؤية واضحة لتعزيز التعاون الثنائي".