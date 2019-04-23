البيت الابيض:ترامب يكشف عن خطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد رمضان

أعلن ​البيت الأبيض​ ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيكشف عن خطة السلام الفلسطينية - الإسرائيلية بعد ​شهر رمضان​.

وكانت إدارة ترامب قد تعهدت منذ أشهر بطرح خطة للسلام في ​الشرق الأوسط​ بعد ​الانتخابات​ الإسرائيلية، التي فاز بها رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​، ليضمن ولاية جديدة خامسة.

من جهته، أعلن مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، ​جيسون غرينبلات​، أن بلاده ستقدم رؤية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلا: "ليس من حق أحد أن يطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بتنفيذ هذه الصفقة. يمكننا أن نقترح خطة سلام، وأن نظهر لهم كيف يمكن أن يكون هناك مستقبل مختلف، لكن يجب أن يكون الجانبان على استعداد للتفاوض بشأنها".