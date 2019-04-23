الحريري:نأمل وضع الموازنة على طاولة الحكومة وواثق ان عون وبري حريصان على التقشف

أكد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في كلمة له خلال افتتاح ​المؤتمر المصرفي العربي​ لعام 2019 ان "ما يهمني ان يحصل الاصلاح، لا يهم من يأخذ النتيجة، لأن ​لبنان​ لا يمكن ان يكمل بقوانين قديمة"، لافتا إلى ان "​المصارف​ التي حمت لبنان لم تقصّر، انما المشكلة هي ان الدولة لم تقم بالاصلاحات التي كان يجب ان تقوم بها، ففي ​باريس​ 2 المصارف قامت بواجبها باعطاء لبنان المبلغ المطلوب، والدولة أخذت هذه الأموال وصرفتها دون أن تقوم باصلاحات".

وأضاف "أنا أكيد ان المصارف ستكون أمامنا في المساعدة كما كانت في باريس 2 وهذا ما ننتظره منها، نأمل وضع ​الموازنة​ خلال الايام المقبلة على طاولة الحكومة ولدي الثقة ان ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حريصان عن ان يكون هناك تقشف ومحاربة الهدر".