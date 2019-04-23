أكد رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 ان "ما يهمني ان يحصل الاصلاح، لا يهم من يأخذ النتيجة، لأن لبنان لا يمكن ان يكمل بقوانين قديمة"، لافتا إلى ان "المصارف التي حمت لبنان لم تقصّر، انما المشكلة هي ان الدولة لم تقم بالاصلاحات التي كان يجب ان تقوم بها، ففي باريس 2 المصارف قامت بواجبها باعطاء لبنان المبلغ المطلوب، والدولة أخذت هذه الأموال وصرفتها دون أن تقوم باصلاحات".
وأضاف "أنا أكيد ان المصارف ستكون أمامنا في المساعدة كما كانت في باريس 2 وهذا ما ننتظره منها، نأمل وضع الموازنة خلال الايام المقبلة على طاولة الحكومة ولدي الثقة ان الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حريصان عن ان يكون هناك تقشف ومحاربة الهدر".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري:نأمل وضع الموازنة على طاولة الحكومة وواثق ان عون وبري حريصان على التقشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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