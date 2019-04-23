أكد نائب رئيس الوزراء البلجيكي ديدييه رايندرز أن "بلجيكا ليست جهة في قرار الولايات المتحدة القاضي بوقف الإعفاءات من حظر استيراد النفط الإيراني"، مشيراً إلى أن "فرض واشنطن للعقوبات على طهران بهذه الطريقة غير مناسب".
وذكر "مواجهة العديد من الشركات الأوروبية، صعوبات في التعامل مع إيران، بسبب العقوبات الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بلجيكي: لسنا جهة في العقوبات الأميركية على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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