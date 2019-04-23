مسؤول بلجيكي: لسنا جهة في العقوبات الأميركية على إيران

أكد نائب رئيس الوزراء البلجيكي ديدييه رايندرز أن "​بلجيكا​ ليست جهة في قرار ​الولايات المتحدة​ القاضي بوقف الإعفاءات من حظر استيراد ​النفط​ ال​إيران​ي"، مشيراً إلى أن "فرض ​واشنطن​ للعقوبات على ​طهران​ بهذه الطريقة غير مناسب".

وذكر "مواجهة العديد من الشركات الأوروبية، صعوبات في التعامل مع إيران، بسبب ​العقوبات الأميركية​".